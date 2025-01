Esclusiva: il Trapani a sorpresa sull’attaccante Castel. E Stensrud è già in città

Il Trapani vuole rafforzare l’attacco dopo la cessione di Facundo Lescano all’Avellino. Intanto il norvegese Abel Stensrud, classe 2002, è arrivato in città. Ma la sorpresa può essere un’altra: trattativa ben avviata per Sergio Castel, classe 1995, in uscita dal Malaga. Il Trapani ha già presentato un’offerta importante.

Sito ufficiale Trapani