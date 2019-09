Esclusiva: il Toro non libera Bonifazi. Kjaer verso l’Atalanta. E il Parma su Skrtel…

Il Toro per ora non libera Bonifazi, quindi l’Atalanta si è fiondata su Simon Kjaer, atteso nelle prossime ore in Italia, ci sono gli accordi con il Siviglia. I discorsi tra Atalanta e Torino possono andare avanti per lo scambio Barrow-Edera, ma serve il placet di Gasperini e non è semplice. In queste ore il Parma sta valutando l’operazione Skrtel (seguito nei mesi scorsi), ma non ha ancora sciolto le riserve per i costi dell’operazione. Quindi interesse, ma per ora prudenza.

Foto: twitter Kjaer