Esclusiva: il Torino punta Valoti. E Fares resta in orbita granata

Il Torino sta timidamente pensando al mercato della prossima stagione, pur sapendo che la principale priorità è la conquista della salvezza. Abbiamo detto della vicenda allenatore, con Juric che piace molto dopo i sondaggi per Giampaolo e pur ricordando l’opzione Semplici. Aggiungiamo ora che sono stati mossi passi concreti per Mattia Valoti, centrocampista offensivo classe 1993 a segno oggi contro il Milan, contratto in scadenza nel 2021 e possibile futuro lontano dalla Spal. Ricordiamo anche che da diverse settimane il Torino ha mosso passi concreti per l’esterno sinistro Mohamed Fares, un pallino del neo direttore sportivo Vagnati, un profilo che piace molto anche alla Fiorentina e che era stato in passato a pochi passi dall’Inter.

Foto: Twitter ufficiale Spal