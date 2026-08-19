Esclusiva: il Torino propone Ilkhan o Adams per Sebastiano Esposito

19/08/2026 | 23:45:22

Sebastiano Esposito può lasciare Cagliari in queste due settimane scarse di mercato. Abbiamo parlato della Lazio (può essere una soluzione anche dopo l’arrivo di Bamba Dieng), sullo sfondo c’è il Napoli, ma va considerato il Torino. C’è una novità: il club granata ha proposto uno scambio con Adams o Ilkhan, ma l’attaccante è in scadenza e non sarà uno snodo semplice, mentre Ilkhan è una possibile soluzione sei si troveranno gli incastri giusti.

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