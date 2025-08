Esclusiva: il Torino ci riprova per Idzes. Ora Coco…

01/08/2025 | 23:59:12

I primi test stagionali hanno portato qualche preoccupazione in chiave difensiva, ecco perché il Torino sta ripensando a Jay Idzes, centrale olandese naturalizzato indonesiano classe 2000 di proprietà del Venezia. I granata lo avevano cercato a sorpresa oltre un mese fa, ne avevamo parlato in esclusiva, quando si stavano preparando a chiudere per lo svincolato Ismajli. Adesso stanno rivalutando e nelle ultime ore ci sono stati dialoghi con il Venezia. Idzes è il capitano, proprio qualche giorno fa ha dichiarato di essere felice in Laguna ma che con il mercato aperto può succedere di tutto. Recentemente è stato sondato da altri club di Serie A, senza arrivare a una soluzione. Il Torino sta parlando con il Venezia per Oristanio (serve accordo sulla formula) e ha allargato la discussione a Idzes, vedremo presto con quali margini: l’interesse c’è. E se Coco dovesse andare rapidamente allo Spartak Mosca, ci potrebbe essere il tesoretto granata per tornare su Idzes, anticipando la concorrenza.

Foto: Instagram Venezia