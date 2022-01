Esclusiva: il Siviglia prepara la svolta Corona

Il Siviglia cerca un esterno destro offensivo di spessore. Tra i tanti nomi accostati nelle ultime ore, emerge quello di Jesus Corona. Il messicano classe 1993 (seguito in passato dal Milan) è in scadenza di contatto con il Porto e in tarda serata siamo entrati in una fase decisiva. I negoziati stanno andando avanti, il Siviglia vuole chiudere e regalare un nuovo specialista a Lopetegui. Corona ha grande qualità, il Porto può perdere nelle prossime ore un altro pilastro, dopo aver ceduto Sergio Oliveira alla Roma.

FOTO: Twitter Jesus Corona