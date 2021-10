Alberto Gilardino è stati esonerato dal Siena, come vi avevamo anticipato già ieri. E ha scelto in questi minuti il sostituto: si tratta di Massimiliano Maddaloni, 55 anni, vice storico di Marcello Lippi e reduce da una lunga esperienza in Cina. In passato aveva avuto esperienza da allenatore con Viareggio e Cecina. Nello staff ci sarà anche Michelangelo Rampulla, il Siena vuole un’inversione di tendenza dopo un mercato interessante non accompagnato da risultati all’altezza e da un gioco accettabile.

Foto: Logo Siena