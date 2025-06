Esclusiva: il portiere Tornqvist piace a club italiani e inglesi

23/06/2025 | 23:55:22

C’è un portiere che sta facendo bene in Svezia con il Miallby e che è entrato nella lista della spesa di club italiani e inglesi. Stiamo parlando di Noel Tornqvist, un gigante di 196 centimetri dall’eccellente rendimento. In Italia lo stanno seguendo Parma, Empoli e Cremonese, in Inghilterra piace al Leeds e a un paio di club di Championship (compreso il Charlton). La valutazione è di 2 milioni più bonus.

Foto: Instagram Tornqvist