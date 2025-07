Esclusiva: il portiere Rui Patricio proposto al Napoli

08/07/2025 | 13:15:50

Rui Patricio può tornare in Italia. Dopo le esperienza con Roma e Atalanta, il portoghese classe 1988 aveva firmato un contratto di breve durata per disputare il Mondiale per Club con l’Al Ain. Ma adesso il portiere valuta una nuova esperienza in Europa, anche in Italia visto che è stato proposto al Napoli. Il club azzurro apprezza il profilo, ma prendere una decisione nei prossimi giorni. Il Napoli aveva valutato e sta valutando Milinkovic-Savic ma fin qui senza affondare: vedremo se le cose cambieranno, in ogni caso i Campioni d’Italia vorrebbero prendere un portiere senza mettere in discussione la titolarità di Meret. E un profilo come Rui Patricio potrebbe essere interessante, in attesa di una decisione definitiva.

FOTO: Instagram Rui Patricio.

