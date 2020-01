Esclusiva: il Pordenone spinge per Moreo e insiste per Ranieri

Il Pordenone ha fatto ulteriori passi per l’attaccante Stefano Moreo, classe 1993 e in uscita da Empoli, a maggior ragione dopo l’arrivo di La Mantia. C’è concorrenza, ma il club friulano crede di essere in vantaggio e di poter chiudere. Riflettori sempre accesi sul difensore classe 1999, Luca Ranieri, in uscita dalla Fiorentina, e seguito anche dall’Empoli.