Esclusiva: il Pordenone insiste per Almici. E c’è De Col

Pordenone sempre più scatenato sul mercato. Dopo aver definito l’operazione Camporese, il club neroverde è a caccia di un altro difensore: in cima alla lista c’è sempre il nome di Alberto Almici, rientrato all’Atalanta dal prestito di Verona. Una pista che vi avevamo svelato lo scorso 1° luglio, anche nelle ultime ore i ramarri hanno avuto contatti e insistono per chiudere l’affare. Ma sul taccuino del Pordenone c’è anche Filippo De Col, classe ’93 di proprietà dello Spezia. Un’altra situazione da monitorare con molta attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.