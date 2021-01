Esclusiva: il Pordenone ci prova per Pettinari. E cerca di resistere per Ciurria

Il Pordenone vuole prendere un altro attaccante e nelle ultime ore ha chiesto informazioni approfondire per Stefano Pettinari, in scadenza con il Lecce, e cercato più volte con insistenza dalla Cremonese. Intanto, dopo aver ceduto Diaw al Monza, il club friulano cerca di resistere a una buona proposta del Brescia per Ciurria.

Foto: sito Lecce