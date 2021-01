Esclusiva: il Pordenone allo scoperto per Gaetano. I dettagli

Il Pordenone vuole un altro centrocampista di qualità e lo ha individuato in Gianluca Gaetano. Il classe 2000 è di proprietà del Napoli ma in prestito a Cremona, ci sono stati contatti proficui nelle ultime ore.

La Cremonese potrebbe cambiare allenatore ma il Pordenone ha intenzione di andare fino in fondo per Gaetano, viene considerata la soluzione ideale per un ulteriore salto di qualità.