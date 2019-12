Il Pescara, dopo i recenti risultati e l’infortunio di Vincenzo Fiorillo, ha deciso di puntare su uno specialista di esperienza. Per gennaio l’obiettivo numero uno è Federico Marchetti, estremo difensore classe 1983. Il 36enne ex Lazio, attualmente terzo portiere al Genoa, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Foto: Genoa Twitter