Esclusiva: il Parma insiste per Zeqiri. La verità su Ricci

Il Parma insiste per Andi Zeqiri, attaccante classe 1999, in uscita dal Losanna. E’ un profilo che piace molto e che sintetizza perfettamente la nuova filosofia del club emiliano. Già entro questa settimana si potrebbe entrare nel vivo. La verità su Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli, è molto chiara: al Parma piace, ma oggi non ci sono le condizioni per chiudere. E difficilmente ci saranno. La Fiorentina resta un club molto interessato a Ricci.

Foto: sito Empoli