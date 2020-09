Esclusiva: il Parma in ritardo, ora si muove per Barak

Il Parma è in ritardo rispetto agli obiettivi di mercato, ora deve recuperare un po’ di terreno. Ha perso Melegoni (andrà al Genoa), rischia il sorpasso Hellas per Colley, nelle ultime ore si è mosso concretamente con l’Udinese per il centrocampista Antonin Barak che ha già lavorato con Liverani a Lecce. C’è il sì di Barak al trasferimento, adesso bisogna trovare la formula giusta che accontenti il club friulano. E Sebastiano Esposito resta un obiettivo per l’attacco.

Foto: Zimbio