Esclusiva: il Parma aspetta Colley, ma l’Hellas prova il sorpasso

Le trattative vanno chiuse, altrimenti il rischio è forte. Da giorni e giorni il Parma aspetta il via libera dell’Atalanta per Ebrima Colley, l’attaccante esterno classe 2000 dalle indubbie qualità tecniche. Ma l’attesa può essere pericolosa, soprattutto quando trascorrono giorni e giorni. In mattinata l’Hellas ha fatto sondaggi approfonditi, Colley piace molto: se il Parma non chiudesse in fretta, rischierebbe il sorpasso.