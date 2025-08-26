Esclusiva: il Parma a sorpresa, in chiusura Oristanio

26/08/2025 | 19:32:20

Il Parma cerca un esterno offensivo e nelle ultime ore è tornato con forza su Gaetano Oristanio in uscita dal Venezia. Siamo in chiusura. Per la verità non una novità perché il 28 giugno vi avevamo svelato l’interesse alto del club emiliano che poi ha preferito virare su altri obiettivi. Il Torino ha avuto a lungo le carte in mano, ma fin qui non ha chiuso. I recenti infortuni hanno messo il Parma nelle condizioni di studiare varie soluzioni per l’attacco, da qui il ritorno concreto su Oristanio. La trattativa con il Venezia è in definizione, prestito con diritto di riscatto, in pochissime ore irruzione a sorpresa e accordo.

Foto: Instagram Oristanio