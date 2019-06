Esclusiva: il Palermo si congeda da Delio Rossi e aspetta l’incontro Corini-Brescia

Il Palermo oggi ha comunicato a Delio Rossi la fine del rapporto. Un legame forte e professionale quello tra il tecnico e la società siciliana, lo stesso Rossi sapeva bene che il matrimonio non sarebbe andato avanti. Un profilo che intriga molto il club rosanero è quello di Eugenio Corini, autore della promozione con il Brescia e che domani incontrerà il presidente Cellino per parlare dei programmi futuri. Ma il Palermo, club nel quale lo stesso Corini ha giocato per dal 2003 al 2007, resta alla finestra…