Esclusiva: il Palermo chiude con l’Inter per il terzino Corrado

Il Palermo è pronto a chiudere un’altra operazione. Si tratta di Niccolò Corrado, terzino sinistro classe 2000 rientrato all’Inter dopo il prestito di Arezzo, dove si è messo in mostra evidenziando buone qualità. Il suo futuro sarà in Sicilia, ci sono gli accordi di massima con il club nerazzurro che verranno formalizzati in giornata.

Foto: Instagram personale