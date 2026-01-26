Esclusiva: il Padova scavalca la concorrenza per Silletti. I dettagli

26/01/2026 | 19:24:54

Vi abbiamo parlato di Enrico Silletti, difensore centrale e capitano del Team Altamura, seguito da diversi club di Serie B. Dopo i sondaggi di Bari, Empoli e soprattutto Vieira Entella, nel tardo pomeriggio di oggi il Padova è uscito allo scoperto facendo la proposta più alta. Adesso l’ultima decisione del club pugliese, ma il club veneto ora è in vantaggio e può chiudere. Gli accordi potrebbero essere quello di definire adesso e di lasciare Silletti ad Altamura in prestito fino a giugno.

Foto: facebook altamura