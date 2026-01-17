Esclusiva: il Nottingham Forest spinge per Mathias Olivera. E su Lucca…

17/01/2026 | 11:57:40

Mathias Olivera vorrebbe giocare di più e non escluso che il terzino sinistro uruguaiano classe 1997 possa lasciare il Napoli entro questa sessione di mercato. Anzi, è una possibilità concreta anche perché nelle ultime ore c’è stato un sondaggio molto approfondito del Nottingham Forest che potrebbe presto presentarsi con un’offerta importante. Qualche settimana fa vi avevamo anticipato anche della proposta Nottingham Forest per Lucca, ma l’attaccante ha chiesto tempo. Il Pisa è in pressing, il suo ritorno in Toscana non è fantacalcio come dichiarato ieri dal dg Corrado. Lucca deciderà tra un paio di partite, il Nottingham insiste ma il Pisa va tenuto in considerazione, una soluzione che consentirebbe all’attaccante di ritrovare serenità e titolarità. Presto sapremo.

Foto: Instagram Olivera