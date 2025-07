Esclusiva: il Napoli torna a sorpresa su Milinkovic-Savic. Gli scenari

12/07/2025 | 11:13:48

Sorpresa. Il Napoli torna su Vanja Milinkovic-Savic: non se ne parla più da settimane, i riflettori erano puntati (anche da parte nostra) sul Leeds, ma nelle ultime ore il Napoli ha ripreso a informarsi concretamente e potrebbe decidere di affondare. Il Leeds sta insistendo, il portiere serbo ha aperto ma preferisce aspettare: MS ha dato la preferenza al Napoli, confida in un affondo del club di De Laurentiis e fino a quel momento resterà in attesa. Nella distribuzione del budget, aspettando la svolta Osimhen, il Napoli si trova sul punto di prendere una decisione, con strategie che possono sempre cambiare. Gli azzurri hanno sondato un profilo all’estero, ma adesso Milinkovic-Savic potrebbe concretizzarsi e sarebbe una sorpresa dopo settimane di silenzio. Concorrenza con Meret? Il protagonista di due scudetti è a conoscenza della situazione, quindi nessun problema. Piuttosto cambierebbe la filosofia sulla volontà di fare un investimento per un altro portiere forte, presto avremo riscontri. Ricordiamo che la clausola di Milinkovic-Savic per l’Italia è di circa 19 milioni, ma anche che il Torino ha Ngonge in cima alla lista per gli esterni offensivi (senza trascurare Oristanio: come già anticipato, ne arriveranno almeno due). Intanto, tra MS e il Napoli…

Foto: Instagram Milinkovic Savic