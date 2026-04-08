Esclusiva: il Napoli stregato da Alajbegovic (e al lavoro da mesi). I dettagli

08/04/2026 | 18:37:59

Il Napoli sta lavorando per il futuro, l’idea è quella di inserire qualche giovane di grande qualità. E dallo scorso gennaio il club azzurro ha messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 (compirà 19 anni il prossimo 21 settembre) assoluto protagonista anche contro l’Italia nei recenti playoff per il Mondiale. Estroso, imprevedibile e a tratti geniale, c’è concorrenza (anche in Premier) ma il Napoli lo aveva apprezzato in tempi non sospetti durante la sua esperienza a Salisburgo e cercherà di sfruttare il vantaggio per anticipare la concorrenza. Il Bayer Leverkusen lo ha riscattato nei giorni scorsi, sapendo che ci sarà gran mercato (si viaggia già tra 15 e 20 milioni più bonus). Il Napoli, che mai ha avuto dubbi sul riscatto di Alisson Santos, lavorerà per aggiungere all’organico un altro talento di assoluta qualità.

foto sito salisburgo