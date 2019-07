Esclusiva: il Napoli non molla Almendra! Nuovi contatti. E Ancelotti promuove Elmas

Agustin Almendra, il Napoli non l’ha dimenticato. E nella notte ci sono stati nuovi contatti con il Boca per provare a sbloccare. Stiamo parlando del centrocampista argentino classe 2000 che per la prima volta avevamo accostato al club partenopeo lo scorso 22 dicembre. Il Napoli aveva e mantiene un accordo con l’entourage di Almendra, ora si sta provando a sbloccare definitivamente con il Boca dopo un tira e molla infinito. In lista per il centrocampo resta Eljif Elmas, classe 1999 del Fenerbahce che già nei giorni scorsi dalla Turchia era stato accostato con forza al Napoli. Un profilo che piace molto ad Ancelotti, ma intanto si è riaperta la pista Almendra. E Veretout? Per il momento il Napoli ha deciso di restare alla finestra, ma un centrocampista arriverà.

Foto: diarioxeneize