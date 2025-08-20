Esclusiva: il Napoli decide per Hojlund. Altri contatti per Pinamonti

20/08/2025 | 16:19:38

Rasmus Hojlund resta un obiettivo concreto del Napoli, come anticipato da Gianluigi Longari un paio di giorni fa. Ma il club azzurro deve decidere se investire sull’attaccante del Manchester United come vorrebbe il club e il diretto interessato (non prestito con diritto ma prestito con obbligo). Vedremo se cambieranno le condizioni, il Napoli comunque ci sta lavorando. Il Milan aveva mandato un emissario in Inghilterra per Hojlund, ma evidentemente stava agendo su due tavoli e ha una trattativa in stato avanzato per Boniface. Al Napoli è stato proposto Dovbyk (ma anche lì servirebbe un investimento), in giornata ci sono stati nuovi contatti con l’entourage di Andrea Pinamonti che potrebbe lasciare il Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e che piace anche al Villarreal.

FOTO: Instagram United