Esclusiva: il Napoli continua a seguire Payero. E la Lazio…

Un profilo che intriga, ve ne abbiamo già parlato. Martin Payero, 26 anni, piace al Napoli (e anche all’Atletico Madrid) che continua a seguirlo con attenzione. Vedremo se il club di De Laurentiis deciderà di affondare, ma il gradimento c’è tenendo conto che Folorunsho è in uscita da tempo, vi abbiamo anticipato l’irruzione della Fiorentina che confida di chiudere nel giro di 48 ore. Al Napoli è stato accostato Fazzini, ma fin qui nessun affondo. Esattamente come ha seguito Casadei (accostato anche a Lazio e Torino) senza ulteriori sviluppi. L’Udinese non considera incedibile Payero a determinate condizioni, operazione da 9-10 milioni. Nei giorni scorsi aveva sondato la Lazio che aveva pensato a cash più una contropartita tra Basic e Castrovilli. Nel frattempo la Lazio continua a lavorare per Fazzini, ma Payero continua a essere un potenziale uomo mercato per questa sessione.

Foto: twitter udinese