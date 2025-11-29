Esclusiva: il Monza punta Ilkhan, in uscita dal Torino

29/11/2025 | 11:48:09

Il Monza punta alla promozione diretta in Serie A e questa non è una notizia. Ma sta soprattutto pensando a qualche rinforzo per la sessione autunnale di calciomercato, in modo da rendere più competitivo l’organico affidato a Paolo Bianco. Un obiettivo concreto è il centrocampista turco Emirhan Ilkhan, classe 2004, in uscita dal Torino dove non ha trovato molto spazio. Ci sono già stati i primi dialoghi che possono portare agli accordi definitivi, Ilkhan può coprire più ruoli – all’occorrenza anche trequartista – e proprio per la sua duttilità rappresenta un obiettivo che il Monza vorrebbe concretizzare (la concorrenza non manca). La situazione contrattuale può aiutare il club brianzolo, visto che il talento turco (arrivato dal Besiktas dietro il pagamento di una clausola inferiore ai 5 milioni) ha un impegno in scadenza a giugno con opzione di rinnovo. E il suo desiderio di avere maggiore visibilità può fare la differenza.

Foto: Instagram Torino