Esclusiva: il Modena torna forte su De Luca. Ma c’è anche il Venezia

17/12/2025 | 11:35:59

Manuel De Luca lascerà la Cremonese nelle prossime settimane, dopo essere finito fuori lista e malgrado il grande contributo nella stagione della promozione in Serie A. Lo scorso 27 agosto vi avevamo svelato la forte irruzione del Modena che non riuscì a trovare l’accordo. Adesso l’ambizioso club emiliano è tornato forte su De Luca e vorrebbe chiudere l’operazione con il gradimento del diretto interessato. Ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Venezia che ha intenzione di rilanciare e che ha mostrato un forte interesse per l’attaccante classe 1998 desideroso di archiviare un momento difficile della sua carriera.

Foto: sito Cremonese