Il Modena intende cautelarsi in caso di cessione di Azzi che nelle ultime ore è stato seguito con curiosità dall’Atalanta. Ci sono contatti in corso con il Benevento per l’esterno sinistro Edoardo Masciangelo, classe 1996, che il club di Vigorito ha recente riscattato dal Pescara. Ora l’interesse del Modena.

