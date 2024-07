Esclusiva: il Milan prova l’affondo per il 2005 Irié. C’è anche il Como

Cyriaque Irié è un obiettivo concreto del Milan. Stiamo parlando di un esterno offensivo mancino classe 2005 nato in Costa d’Avorio e con passaporto del Burkina Faso, in forza al Digione e con un contratto in scadenza tra poco meno di due anni. Il profilo è stato seguito con attenzione per tutta la stagione, adesso i rossoneri possono decidere di affondare per poi affidare prevedibilmente Irié alla squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Ma l’operazione va chiusa in fretta, valutazione del cartellino circa un milione e mezzo, perché sul ragazzo nelle ultime ore ha chiesto informazioni il Como, un altro club che apprezza Irié.

Foto: Twitter Milan