Proprio in questi minuti il Milan è uscito allo scoperto per Junior Messias, dopo il naufragio della trattativa per Faivre del Brest i rossoneri sono in avanscoperta per il centrocampista brasiliano del Crotone. E’ una vecchia suggestione dell’11 giugno, poi i contatti degli scorsi giorni e una situazione che può realizzarsi. Proprio pochi minuti fa ci sono stati dei contatti ufficiali, vedremo gli sviluppi.

Foto: sito Crotone