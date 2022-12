Esclusiva: Il Manchester City oltre il Real, per Gvardiol salta il banco! Le cifre (mostruose)

Asta inevitabile, comprensibile, per certi versi folle. Che le grandi performance di Josko Gvardiol potessero scatenare un inferno non c’erano troppi dubbi. Al netto dell’unica partita non all’altezza della sua fama, in semifinale contro Messi, ma che non può certo scalfire un Mondiale di assoluto spessore. Ma qui andiamo oltre, siamo sulla stessa strada che ha portato a spendere cifre enormi per Erling Haaland. E c’è sempre il Manchester City di mezzo, non una novità su questi schermi. Riepilogando: i primi passi per il difensore centrale classe 2002 (compirà 21 anni a gennaio) sono stati mossi dal Chelsea, la scorsa estate e qualche settimana fa. Poi è entrato in campo il Real proponendo 90 milioni per il cartellino al Lipsia e un ingaggio da 6 milioni a stagione per il grande protagonista dei Mondiali in Qatar. E Josko aveva completamente aperto al Real, mettendolo in cima alla lista dei suoi desideri. Ma a far saltare il banco ci sta pensando il Manchester City che ha contattato il Lipsia e ha preannunciato una proposta da 130 milioni, compresi i bonus e/o una percentuale su futura vendita. E la percentuale farebbe lievitare ulteriormente il costo dell’operazione. Soltanto un’offerta irrinunciabile, ipoteticamente surreale, avrebbe potuto far saltare il banco, modificando scenari abbastanza delineati. E con la forza dei soldi il banco è saltato. Il City è in stretto contratto con il Lipsia, vuole chiudere dopo il Mondiale e magari lasciare Gvardiol in Bundesliga fino alla prossima estate. Un altro particolare: i 6 milioni di ingaggio a stagione proposti dal Real sono stati raddoppiati dal City, viaggiamo sugli 11-12 milioni a stagione bonus in più o in meno. Ma l’irruzione è quella di chi non bada a spese pur di chiudere. In perfetto stile Haaland, si chiama investimento di qualità per il futuro: ricordiamo che il colosso norvegese guadagna poco meno di un milione a settimana e per il suo cartellino sono stati investiti circa 100 milioni (commissioni, bonus e varie) per strapparlo al Real e a una concorrenza agguerrita. Per Gvardiol siamo sulla stessa strada, a cifre più basse ma pur sempre “mostruose”. Dinanzi a queste cifre non esistono “consiglieri” eccellenti come Modric per il Real in grado di produrre un nuovo ribaltamento. A meno che non ci siano altre follie rispetto a quelle attuali, già fin troppo significative e fuori da ogni previsione. Il Manchester City aveva e ha solo una strada per sparigliare e per togliere il Real dai pensieri di Josko: la forza dei soldi, proprio così, e ora può decidere di andare fino in fondo.

Foto: Instagram Lipsia