Esclusiva: il Livorno pesca in Olanda per l’attacco, ecco Braken

Un attaccante olandese per il Livorno. Si tratta di Sven Braken, classe 1993, una punta centrale di quasi 190 centimetri. Ci sono gli accordi con il NAC Nijmegen, al punto che già in serata (al massimo domattina) è previsto l’arrivo in Toscana per visite e firma. Intanto, il Livorno spera di incassare il sì definitivo di Antonino Ragusa dopo gli accordi con il Verona.

Foto: Gelederlander