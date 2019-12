Esclusiva: il Lecce su Tonelli e Saponara. La verità su Dabo

Il Lecce ha disputato una buona prima parte del girone d’andata, ma nelle ultime uscite sono venute fuori le lacune di un organico incompleto sotto l’aspetto numerico e qualitativo. Per questo la società salentina opererà con prepotenza sul mercato per consegnare tre-quattro rinforzi a Liverani. Nel mirino un difensore centrale di spessore e si segue Lorenzo Tonelli, classe 1990 in uscita dal Napoli. Per il centrocampo i fari sono puntati su Riccardo Saponara, ai margini del Genoa e di proprietà della Fiorentina. A proposito di Fiorentina: sempre per la zona nevralgica, è stato proposto Bryan Dabo, mezzala muscolare messa sul mercato dal club viola. In merito all’ex Saint-Etienne, però, la dirigenza giallorossa farà ulteriori valutazioni.

Foto: Fiorentina Twitter