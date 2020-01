Esclusiva: il Lecce su Acquah. E Imbula verso la Turchia

Il Lecce continua a lavorare sul mercato. Nelle ultime ore il club salentino ha avviato in contatti per Afriyie Acquah, centrocampista classe 1992, vecchia conoscenza del calcio italiano e attualmente in forza al Malatyaspor. Lo stesso club turco (non l’unico) in giornata ha fatto un sondaggio per Imbula, in uscita proprio dal Lecce e destinato alla Turchia. Una doppia situazione da monitorare, in attesa di sviluppi. Intanto, il club giallorosso aspetta l’ultimo via libera per Riccardo Saponara e resta vigile su Artur Ionita, come vi abbiamo raccontato.

