Il Lecce sta dando il via libera per la cessione di Marco Olivieri: dopo il rifiuto al Crotone, tra i tre club che vi avevamo segnalato il Perugia è vicinissimo al traguardo. Ma il Lecce può fare qualche altra operazione in entrata: due profili che piacciono sono l’esterno offensivo Mirko Carretta, proprio del Perugia, e Damir Ceter, attaccante del Cagliari.

Foto: Logo Lecce