Esclusiva: il Lecce prepara l’assalto a Saponara. Su Venuti e Magnani…

Riccardo Saponara è un obiettivo concreto del Lecce. Si tratta di un profilo che piace molto al club salentino,

pronto a preparare l’assalto: la sua duttilità e le sue caratteristiche tecniche possono essere molto utili per la nuova stagione di Serie A. Al rientro dalla tournée americana della Fiorentina, il Lecce farà una proposta concreta per assicurarsi le prestazioni di Saponara. E con la Viola è impostata, quasi completata, la trattativa per il ritorno del

laterale Lorenzo Venuti. Per la difesa l’opzione Magnani, in uscita da Sassuolo, va tenuta sempre in considerazione. Con il club emiliano è stato impostato anche un discorso legato all’attaccante Babacar, ma dipende dai numeri e dalle evoluzioni dell’operazione Burak Yilmaz.

Foto: Instagram personale Saponara