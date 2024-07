Esclusiva: il Genoa valuta due portieri. E su Silvestri resta il Cagliari

Il Genoa farà ancora un tentativo per prendere il portiere Roman del Maiorca, ma la trattativa è bloccata. Forse non definitivamente tramontata, comunicate non semplice. Il Genoa sta valutando altre opzioni, Joronen è un vecchio obiettivo, ieri vi abbiamo parlato anche di Silvestri. Quest’ultimo, in scadenza con l’Udinese, resta anche un obiettivo del Cagliari. Tra i candidati c’è anche Pierluigi Gollini, rientrato a Bergamo dopo la parentesi a Napoli.

Foto: Instagram Udinese