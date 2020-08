Esclusiva: il Genoa su D’Aversa, per ora Nicola in stand-by

Davide Nicola ha fatto quanto avrebbe dovuto fare, ovvero conquistare la salvezza alla guida del Genoa. Non è stato semplice, ci sono stati momenti complicati, ma alla fine conta l’obiettivo che è stato raggiunto. Nicola ha un grande rapporto con la tifoseria, ha postato via social alcuni momenti significativi dell’impresa centrata, soprattutto avrebbe un rinnovo automatico in caso di salvezza (ottenuta). Il suo auspicio è la conferma e potrebbe andare così, anche se Preziosi è imprevedibile: un profilo che piace al numero uno del Genoa è quello di Roberto D’Aversa, legato al Parma fino al 2022 e autore fin qui di un ottimo lavoro. Stamattina il Secolo XIX ha parlato di un forte pressing nei riguardi di Daniele Faggiano, attuale direttore sportivo del Parma. Bene, aggiungiamo anche il nome di D’Aversa per la panchina se Preziosi decidesse di non ripartire da Nicola.

Foto: twitter Parma