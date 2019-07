Esclusiva: il Genoa studia Zobnin e fa un sondaggio per Kranevitter

Il Genoa cerca un importante rinforzo per il centrocampo in vista della nuova stagione. Il club ligure ha fatto un sondaggio per Matias Kranevitter, classe ’93 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo, che piace molto ma ha un prezzo piuttosto elevato. Ma al Genoa intriga non poco un altro profilo: si tratta di Roman Zobnin, centrocampista russo classe ’94 in forza allo Spartak Mosca. Un nome che il Grifone apprezza tanto, una pista da seguire con molta attenzione in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: sito ufficiale Zenit