Esclusiva: il Genoa resta in pole per Sepe. E il Crotone aspetta Paleari

In pole da oltre un mese, a maggior ragione adesso che Radu ha deciso (ormai da qualche giorno) di non accettare il Real Sociedad. E così Luigi Sepe aspetta che il Genoa trovi gli accordi con il Parma, la situazione potrebbe cambiare solo se l’Inter trovasse un’altra destinazione con il gradimento di Radu. Il Genoa non ha approfondito per Vicario e ha messo in uscita Alberto Paleari: il Crotone si è mosso prima di tutti e ora confida di andare fino in fondo malgrado la concorrenza di altri club di B.

Foto: Twitter Parma