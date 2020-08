Esclusiva: il Genoa prende Micai e lo gira al Lugano. Calò e Belec verso Salerno

Altri particolari sulla sinergia in corso tra Genoa e Salernitana. I campani prenderanno non solo Curado e Dalmonte ma quasi sicuramente anche il talentuoso centrocampista Calò. Il Genoa rileverà il cartellino del portiere Alessandro Micai e lo gireranno al Lugano, ma nell’operazione non entrerà Noam Baumann. Semplicemente perché, come segnalato qualche giorno fa, la Salernitana vuole Belec e sta per chiudere.

Foto: logo Genoa