Esclusiva: il Genoa non molla per Frabotta. Ma intanto sonda Falasco

Il Genoa vuole prendere un terzino sinistro: oltre venti giorni fa vi avevamo parlato del sì di Frabotta, aspettando il via libera del Frosinone. Il via libera non è arrivato, il Genoa non si arrende, ma nel frattempo ha sondato un’altra pista per la corsia mancina. Stiamo parlando di Nicola Falasco, buon rendimento nel girone di andata dell’Ascoli, contratto in scadenza con opzione. L’Ascoli chiede un indennizzo per liberarlo, Falasco entra nella lista dei candidati per la fascia sinistra del Genoa.

