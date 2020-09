Esclusiva: il Genoa chiede Ranocchia all’Inter. E Juan Jesus…

Andre Ranocchia è l’obiettivo degli ultimi minuti per la difesa del Genoa. Al punto che il club di Preziosi ha mosso già i primi passi con l’Inter per assicurarsi il classe ’88, un profilo che piace a Maran. Ci sono margini perché i discorsi vadano avanti, anche perché Ranocchia – con l’arrivo imminente di Kolarov – avrebbe gli spazi ulteriormente ristretti. Il Genoa ci sta provando seriamente e ha messo in stand-by, almeno per ora, la trattativa con la Roma per Juan Jesus. C’era stato il via libera del club giallorosso, mancava l’ultimo sì del difensore brasiliano: i discorsi restano in piedi, ma ora precedenza a Ranocchia.

Foto: Twitter personale