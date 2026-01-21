Esclusiva: il Genoa chiama il Napoli per Obaretin

21/01/2026 | 23:35:42

Nosa Edward Obaretin, difensore centrale classe 2003, può lasciare l’Empoli dove è arrivato in prestito secco dal Napoli. E bisogna dire che il ragazzo ha grande mercato in Serie A, l’ultimo club a muoversi nelle ultime ore è stato il Genoa che lo ha chiesto ufficialmente al Napoli. Il profilo piace moltissimo a De Rossi, c’è anche il forte interesse del Verona e ha sondato la Cremonese. Di sicuro nei prossimi giorni si parlerà molto di Obaretin.

Foto: sito Genoa