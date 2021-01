Esclusiva: il Genoa aspetta per Lammers e va avanti con Gaich

Il Genoa si è ormai rassegnato a perdere Scamacca, destinato a rientrare al Sassuolo per una nuova destinazione, con la Juve on prima fila, Bologna e Parma alle spalle, nel frattempo vuole essere sicuro di prendere un altro attaccante. Avevamo lanciato proprio il giorno di Natale la sorprendente pista Lammers ma bisogna aspettare che l’Atalanta dia il via libera.

Vanno avanti i dialoghi con il CSKA per Adolfo Gaich, potendo contare sulla totale volontà del diretto interessato. E questa pista non va assolutamente sottovalutata.

Foto: Sito Atalanta