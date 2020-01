Esclusiva: il Genoa a sorpresa sul difensore Soumaoro

Il Genoa vuole regalare a Nicola un rinforzo nel reparto arretrato. Nelle ultimissime ore il club rossoblù è uscito a sorpresa allo scoperto per Adama Soumaoro, difensore franco-maliano di proprietà del Lille, in scadenza di contratto nel 2021. Classe 1992, è cresciuto nel Lille dove milita dal 2008 dopo aver prima giocato nelle giovanili di Fontenay-aux-Roses, Antony Sports e Boulogne-Billancourt. In questa stagione ha trovato poco spazio, ecco perché potrebbe cambiare aria già a gennaio. E il Genoa ha avviato i contatti per portarlo in Italia.

Foto: Twitter ufficiale Lille