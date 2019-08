Esclusiva: il Frosinone insiste per il portiere Vigorito

Mauro Vigorito può lasciare presto il Lecce. Il portiere sardo classe ’90, protagonista nella promozione in Serie A dei salentini, è finito nel mirino del Frosinone, a caccia di uno specialista tra i pali. Tra le parti ci sono stati contatti anche nelle ultime ore, per Vigorito si tratterebbe di un ritorno al Frosinone dopo l’esperienza nella stagione 2017/18 con annessa promozione in A.

Foto: Instagram personale Vigorito