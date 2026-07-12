Esclusiva: il Frosinone ha chiesto Correia alla Juve Stabia

12/07/2026 | 15:20:23

Il Frosinone ha un obiettivo concreto per il centrocampo: si tratta di Omar Correia, classe 2000 reduce da una grande stagione con la Juve Stabia. Per Correia le offerte non mancano, ci sono soprattutto due o tre club di Serie B e interessi dall’estero, ma il Frosinone sta lavorando per cercare di anticipare la concorrenza. Correia ha dimostrato di essere pronto per un salto di qualità personale, dalla Triestina alla Juve Stabia la sua crescita è stata esponenziale.

Foto: logo Frosinone